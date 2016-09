Ook twintigers vinden acceptatie belangrijk

LEIDEN - Ik ben 26 jaar, afgestudeerd en ik heb een leuke baan. Ik hou van reizen en ik ga meerdere keren per jaar naar het buitenland. Ik heb geen relatie of kinderen dus ik besluit ’s avonds vaak spontaan om een biertje te gaan drinken of naar een feestje te gaan zonder dat ik mijn plannen met iemand hoef te overleggen. Ik ben flexibel, maar toch voel ik regelmatig de druk om mijn leven beter te organiseren.

Door Anika van de Wijngaard - 6-9-2016, 13:05 (Update 6-9-2016, 13:24)

Wat te doen? Een...