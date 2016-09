Woud aan borden gesnoeid

archieffoto De lokale overheid wil te veel ineens meedelen, zoals op de Utrechtse Veer.

LEIDEN - Er zijn in Leiden 129 verkeersborden weggehaald uit de binnenstad. Die bleken overbodig te zijn. Met name de PvdA-fractie had erop aangedrongen om te snoeien in het woud van borden, dat vaak ook detoneert met het historisch stadsgezicht.

Door Loman Leefmans - 6-9-2016, 14:45 (Update 6-9-2016, 16:39)

Hoewel voormalig raadslid Tjeerd Scheffer en de huidige fractievoorzitter Gijs Holla er al sinds 2012 om vragen, is de operatie nu pas afgerond. Er moest namelijk een verkeersadviseur van de politie aan te pas komen, meldt verantwoordelijk D66-wethouder Robert Strijk. En er zijn niet alleen borden weggehaald, maar soms zijn twee of meer afzonderlijke borden aan één (lantaarn)paal bevestigd.

Holla presenteerde vier jaar een rapportje met als titel: ’overbodige borden’. Als voorbeeld noemde hij toen een rond metalen bord dat een parkeerverbod aangeeft, op een plek waar door paaltjes in het wegdek toch al geen auto kan worden geparkeerd.

De Havenwijk werd vervolgens als proefgebied aangewezen. Van de 28 borden die er hingen, konden er twaalf weg, in het buurtje tussen Herengracht en Zijlsingel.

Nu is het complete stadscentrum onder de loep genomen en is in totaal bij 1215 borden gekeken of ze konden worden verwijderd. Van de 1215 ontbraken er negen. De inventarisatie bracht ook aan het licht dat er 29 nieuwe verkeersborden moesten worden bijgeplaatst. Maar uiteindelijk konden er ook weer 129 verdwijnen. Dat is ruim tien procent van het totaal. Strijk spreekt van een ’kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in de binnenstad.’

Volgens de wethouder wordt bij nieuwe straat-, parkeer- en wegprojecten, verdeeld over de binnenstad, voortaan ook steeds gekeken of en waar verkeersborden echt nodig zijn. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat vanwege de uitbreiding van het betaald parkeersysteem er in Leiden als geheel enkele honderden kleine blauwe bordjes bij zijn gekomen of nog bij gaan komen.

De Leidse PvdA heeft het niet alleen voorzien op verkeersborden. Eind vorig maand keerde de partij zich tegen reclameborden die op doorgaande routes in de stad aan hekken of lantaarnpalen worden vastgezet. Ook daartegen gaat de gemeente optreden, zo is de verwachting.

