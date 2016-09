’Leescultuur moet snel naar internet’

LEIDEN - De Nederlandse literatuur wordt op internet ’buitengewoon schamel en armzalig’ gepresenteerd. Schrijvers en neerlandici doen zichzelf ’ongelooflijk te kort’. Dit zei de Utrechtse universiteitshoogleraar Letterkunde Frits van Oostrom gistermiddag tijdens de 25ste Bert van Selm-lezing in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. ,,Er is niets te vinden van allure of standaard.’’

De opleiding Nederlandse Taal en Cultuur houdt elk jaar een lezing ter ere van Bert van Selm (1945-1991), een vroeg overleden neerlandicus en boekhistoricus die zich tijdens zijn twintigjarige...