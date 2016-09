Adviescommissie: De Kooi is monument

LEIDEN - Het ziet er naar uit dat het hart van de Leidse arbeiderswijk De Kooi niet gesloopt gaat worden. Na een hoorzitting van de adviescommissie cultuurhistorie eerder deze week, die duidelijk liet doorschemeren dat de zogeheten Centrale Blokken een cultuurhistorisch monument zijn en een beschermde status moeten krijgen, broedt woningcorporatie De Sleutels op een nieuw plan voor de 127 woningen.

Door Annet van Aarsen a.van.aarsen@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 19:04 (Update 6-9-2016, 19:05)

Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels: „Het is een ingewikkelde puzzel, die we snel en goed moeten oplossen. We...