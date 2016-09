Pasjessysteem in delen Leiden vertraagd

LEIDEN - De invoering van het pasjessysteem voor de nieuwe, grotendeels ondergrondse afvalcontainers, heeft in enkele wijken vertraging opgelopen. De containers staan er al maanden maar Tuinstadwijk en Noorderkwartier krijgen pas aan het einde van deze maand de pasjes en Meerburg (Rivierenbuurt) is in oktober aan de beurt. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 13:18 (Update 7-9-2016, 13:18)

Er zijn er inmiddels een kleine duizend ingegraven, door de hele stad; containers waarin buurtbewoners hun huisvuil kunnen dumpen. Door deze grote operatie wordt de wekelijks ophaaldag en de stapels vuilniszakken op de stoep op termijn een beeld uit het verleden.

Buurtbewoners krijgen voor het openen van de nieuwe containers een pasje. Dit om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk, of bedrijven, de ondergrondse afvalbakken gebruiken. Veel Leidenaars zien het nieuwe systeem als een duidelijke verbetering van vorige ophaalmethodes.

Toch doen zich kinderziektes en onvoorziene omstandigheden voor, bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt. Daar zijn de nieuwe containers al maanden geleden neergezet, maar ze blijven nog steeds ongebruikt.

In de tussentijd worden de oude wijkcontainers bij de flats niet meer opgeknapt of onderhouden. Daardoor komt afval op straat terecht. ’Periodiek de gemeentelijke heffingen van 82,45 euro incasseren gaat overigens prima, maar dat heeft de gemeente dan ook uitbesteed’, merkt een cynische lezer op die schriftelijk zijn beklag doet.

Volgens de gemeente zijn vertragingen in het proces ontstaan. Bewoners, bijvoorbeeld in Meerburg, krijgen pas een pasje als 95 procent van de nieuwe containers op hun plaats staan. Dat duurde langer dan gepland en pas daarná worden de pasjes aangevraagd en aangeleverd. ,,Onder meer door de vakantieperiode is het uitgesteld. Die buurt komt in oktober aan de beurt’’, meldt de woordvoerster.

Ongeveer hetzelfde speelt in Tuinstadwijk en Noorderkwartier. Bewoners zien dat de nieuwe containers al maanden op hun plaats staan, maar kunnen er nog geen gebruik van maken. ,,In die twee stadsdelen worden de pasjes deze maand verstuurd, maar niet allemaal tegelijk.’’

Als het systeem eenmaal functioneert, en bewoners raken hun pas kwijt, dan kost een nieuw exemplaar tien euro, zo is besloten.