Operaties ook voor anderen

LEIDEN - Niet iedere patiënt die op de operatietafel van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden ligt, is ook patiënt van Alrijne.

Door Marieta Kroft - 7-9-2016, 17:37 (Update 7-9-2016, 17:37)

Nu de complexe operaties vooral in Leiderdorp worden uitgevoerd en er operatiekamers in Leiden soms leeg staan, klopte zelfstandig behandelcentrum Goldcare uit Den Haag er sinds begin juli aan. ,,In de weekenden stuurt het behandelcentrum soms patiënten voor een orthopedische behandeling door’’, legt een woordvoerster van Alrijne uit. ,,Onze artsen opereren, want wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit.’’

