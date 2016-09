Kapot van diefstal grafmonumentje

LEIDEN - Ze heeft het zelf gekleid: een beeldje van haarzelf, haar man en oudste twee kinderen rond de doodgeboren Levi. ,,Het was voor mij heel moeilijk om te maken, maar ik vond het wel heel belangrijk om te doen.’’ Deze week kwam Nora Hemmerle er achter dat het grafmonumentje is verdwenen van begraafplaats Zijlpoort in Leiden. Ze is er kapot van.

Door Ruud Sep - 8-9-2016, 7:00 (Update 8-9-2016, 7:00)

Het beeldje stond sinds vier maanden los op het kindergraf. Het was dus eenvoudig mee te nemen.

Hemmerle: ,,Maar het komt niet in je op dat je zoiets vast zou moeten schroeven. Ik kan er echt niet bij met mijn hoofd.’’

Niet alleen het gemis van het beeld doet pijn, het is ook een rare gedachte dat het beeldje nu wellicht bij iemand anders staat. ,,Dit beeldje is ons gezin in de vijf dagen dat Levi thuis was. Dat komt nooit meer terug. Heel raar dat iemand dat meeneemt.’’

Hemmerle heeft de hele begraafplaats al afgezocht naar het grafmonument van Levi. Tevergeefs. Zij kan nu alleen nog hopen dat degene die het beeldje heeft meegenomen, het weer op zijn plaats terug zal zetten.

,,Desnoods in stukken. En vind iemand het een mooi beeldje: leg een briefje neer, dan maak ik er nog vijf.’’