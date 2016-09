Leids hospice verhuist naar Oegstgeest

Foto Hielco Kuipers

LEIDEN/OEGSTGEEST - Oegstgeest heeft sinds gisteren een hospice. De zes gasten van het hospice in het Leidse Sint Elisabeth Gasthuishof verhuisden van het centrum van Leiden naar de onlangs gerenoveerde zorglocatie Hofwijck in Oegstgeest.

Door Liza Jansonstadsredactie@leidschdagblad.nl - 8-9-2016, 9:22 (Update 8-9-2016, 9:22)

Dat ze in de laatste weken van haar leven nog een keer moet verhuizen, doet haar weinig. Suzanne (44) is al zo vaak verhuisd. „Dit is ’peanuts’, het is de makkelijkste verhuizing die ik heb meegemaakt. Ik hoef niks te doen.”

Ze woont nu zo’n drie weken in het...