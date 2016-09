Stadsbioloog: geen stukje Leiden zonder natuur

Foto Hielco Kuipers Frits van der Sluis in de Leidse Hout, speurend naar vogels. ,,Misschien is het een oud restant van onze jachtddrift dat ik dit zo leuk vind.’’

LEIDEN - De Leidse stadsbioloog Frits van der Sluis neemt donderdag officieel afscheid van zijn werk. Maar hij denkt niet dat hij zich gaat vervelen.

Door Annet van Aarsen - 8-9-2016, 11:41 (Update 8-9-2016, 11:41)

Hij is zo’n typisch voorbeeld van iemand die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Nu het werk vanwege zijn pensioen ophoudt, heeft hij zeeën van tijd voor zijn hobby.

Het gaat volgens de stadsbioloog erg goed met de natuur in de stad. ,,Er is geen stukje stad waar niks zit. Nou is het niet zo dat ik...