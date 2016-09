SP: winkeldebat voorbeeld hoe het niet moet

LEIDEN - Leiden en de buurgemeenten gaan de komende jaren steeds inniger samenwerken. Dat moet dan wel gebeuren op basis van vertrouwen, meent de Leidse SP.

Door Loman Leefmans - 8-9-2016, 13:53 (Update 8-9-2016, 13:53)

En dus niet zoals onlangs het geval was bij de regionale discussie over winkelcentra. Bij dat samenwerkingsproject, dat de naam ’retailvisie’ meekreeg, was er niet of nauwelijks ruimte voor enige lokale inbreng en werd ’alles tot in detail dichtgetimmerd.’

De raden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen aan een zogeheten toekomstvisie. Of die leidt tot een uiteindelijk fusie, dat moet de toekomst uitwijzen, maar duidelijk is wel dat de vijf steeds meer bestuurlijke en uitvoerende taken samen willen verwezenlijken.

Dat juicht de SP toe, maar bij een van de eerste keren dat de gemeenten een vraagstuk samen aanpakten, ging het in de ogen van de Leidse socialisten behoorlijk mis. Bij de winkelvisie ’was al op detailniveau afgesproken welke winkelstraat wel en welke niet tot de nieuwe detailhandel-structuur moest gaan behoren. Dat leidde tot aardig wat onrust’, concludeert de SP.

Ondernemers uit Herenstraat en Lammenschansweg kwamen in opstand. Een herhaling moet worden voorkomen, bij de onderwerpen die de gemeenten nog gaan behandelen. Afspraken maken op hoofdlijnen en de uitwerking aan de gemeenten laten; dat is wat de SP wil en waarvoor een motie in de gemeenteraad wordt ingediend.