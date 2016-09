’Informatievoorziening Leiden moet verbeteren’

LEIDEN - Het is een steeds vaker voorkomend probleem in Leiden: inwoners lezen de Stadskrant en de gemeenteberichten niet en kijken ook niet op de website van de gemeente. Daardoor missen ze de aankondigingen dat er in hun buurt een nieuwe weg komt, of een bouwplan op stapel staat of containers worden ingegraven. En bewoners voelen zich dan vervolgens overvallen als het zover is.

Door Loman Leefmans - 8-9-2016, 13:58 (Update 8-9-2016, 13:58)

Volgens het bestuur van wijkvereniging Tussen de Rijnen moet de gemeente daar iets op vinden en een beter informatiesysteem opzetten. Want: ’het is herhaaldelijk gebleken dat wijkbewoners de publicaties niet volgen.’

Tussen de Rijnen is de wijk die grofweg tussen Hooigracht en Zijlsingel ligt. Het bestuur van dit deel van de oostelijke binnenstad, neemt een bouwplan aan de Middelstegracht als voorbeeld. In die straat worden de woningen en winkels op de huisnummers 145 tot en met 151 omgevormd tot één complex met verschillende gevels, negen appartementen en vijf hofjeswoningen. Het project is ontworpen door de Leidse firma Bouwconsultancy De Graaf die ook het plan bij de gemeente indiende ter goedkeuring.

De buurtvereniging verwacht er niet of nauwelijks weerstand tegen, maar dát er een bouwplan ligt, gaat volgens Tussen de Rijnen geheel aan veel wijkbewoners voorbij. Want die bezoeken zelden of nooit de gemeentewebsite en lezen het Leids Nieuwsblad niet waarin dergelijke aankondigingen worden opgenomen. ’De gemeente stelt omwonenden over het algemeen niet persoonlijk op de hoogte van dit soort projecten. Vaak komen ze er dan te laat achter om nog iets te kunnen veranderen.’ Daarom vraagt de wijkvereniging zich af, in een brief aan de gemeente, of de informatievoorziening niet beter moet en kan.

,,Dat gaat ook gebeuren’’, voorspelt een woordvoerster van de gemeente. Zij heeft het dan vooral over het benutten van de toenemende digitale mogelijkheden. ,,En bij grote projecten houden we al informatiebijeenkomsten en brengen we uitnodigingen huis-aan-huis. Maar bij kleine plannen moeten bewoners hun informatie toch echt zelf halen.’’