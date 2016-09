Fietsendiefstal in Leiden hardnekkig

LEIDEN - Het aantal gestolen fietsen in Leiden is en blijft hoog, met 1247 geregistreerde gevallen in 2015. Zeven procent van de inwoners kreeg ermee te maken en daarmee staat Leiden in de landelijke toptien. Dat blijkt uit jaarcijfers van de gemeente, de Veiligheidsmonitor.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 14:02 (Update 8-9-2016, 14:02)

De misdaadcijfers daalden over de hele linie in 2015 en Leiden blijkt een heel gemiddelde stad te zijn, in vergelijking met de vijftig grootste gemeenten van Nederland. In Leiden was 29 procent van de bevolking een of meer keer het slachtoffer van een delict, inclusief oplichting op internet. Landelijk ligt dat percentage exact even hoog.

Leiden kent wel een paar bescheiden uitschieters. Zo voelt tien procent van de Leidenaars zich wel eens onveilig, terwijl het gemiddelde in de steden die meer dan 70.000 inwoners tellen, rond de vijftien procent ligt. ’Sociale overlast’, een combinatie van onder meer burengerucht, horecalawaai en hangjongeren, is in Leiden ook beneden gemiddeld. Dertien procent van de Leidenaars heeft ermee te maken, bij andere gemeenten ligt dat rond de zestien procent.

High impact crime - de term die wordt gebruikt voor ernstig misdrijven - was in 2015 aanzienlijk lager dan drie jaar geleden. Zo lag het aantal woninginbraken in 2012 nog op 555, vorig jaar waren er 409 gevallen. Het aantal straatroven daalde tot 21, terwijl dat er in 2013 nog 46 waren. Een vergelijkbare daling is ook te zien bij vernielingen en vandalisme.

Volgens het Team Handhaving van de gemeente zijn de afnames niet alleen een landelijke trend, maar ook het gevolg van het Leidse beleid. Woninginbraken, overlast op het water en radicalisering zijn er daar drie van.

De enige echt grote Leidse piek zijn fietsendiefstallen. Het ging vorig jaar om 1247 tweewielers. De opstellers van de monitor wagen zich aan de stelling dat vooral studenten zich daaraan schuldig maken. Want tussen de acht steden waar procentueel nóg meer fietsdiefstallen voorkomen, zitten zes studentensteden.