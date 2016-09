Hagenaar beticht Leidse politie van etnisch profileren

De openbare post met video op Izz' Facebook.

LEIDEN - De Haagse publicist Izz ad-Din Ruhulessin heeft een klacht wegens etnisch profileren ingediend tegen twee agenten van de Leidse politie.

Door Binnert Jan Glastra - 8-9-2016, 15:41 (Update 8-9-2016, 16:30)

De agenten zouden hem zonder reden om identificatie hebben gevraagd toen hij in zijn Audi in Leiden bij een vriendin voor de deur parkeerde. Bovendien vroegen ze hem wat hij kwam doen, en vroegen of hij in het politiesysteem stond.

Een van de twee agenten had moeite professioneel te blijven reageren op de uitdagende toon van de Hagenaar, noemde hem een hele irritante persoonlijkheid en praatte hem met een raar stemmetje na. Izz ad-Din Ruhulessin plaatste een filmpje van het incident op zijn facebookpagina.

Als het daarbij gebleven was, had hij mogelijk geen claim ingediend. ,,Zélfs toen (een andere keer, red.) onder het mom van een vuurwapencontrole mijn auto en ik binnenstebuiten werden gekeerd, heb ik uw medewerkers het voordeel van de twijfel gegeven’’, schrijft hij aan politiechef Paul van Musschert.

Dat hij nu wel een klacht indient, is omdat de agenten hem na het incident zo’n twintig minuten achtervolgd zouden hebben, tot ze eindelijk een reden vonden hem te beboeten (geen richting aangeven). Ook daarvan plaatste Ruhulessin een filmpje online.

Hij hoopt dat zijn bewogen verleden er niets mee te maken heeft. In 2009 werd hij aangehouden toen hij zat te bidden op het Binnenhof, een jaar later zei hij in tv-programma Pauw, dat andere landen Iran niet moeten lastigvallen met protesten tegen het stenigen van een overspelige vrouw in Iran. ,,Dat was een tijd geleden, ik sta nu heel anders in het leven. Het zou heel zorgelijk zijn als ze dat soort dingen bijhouden. Als we in zo’n land leven...’’, zegt Ruhulessin.

Met zijn klacht wil hij een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie over etnisch profileren, die deze zomer oplaaide toen rapper Typhoon werd staande gehouden omdat hij in een dure auto zat. ,,Ik ga er van uit dat deze agenten berispt worden, maar dit is groter dan dat. Belangrijk is, dat er een signaal van uitgaat. Veel mensen hebben er al geen vertrouwen meer in dat je met een klacht iets kunt veranderen. Ik wel. En hoe meer mensen dat doen, hoe sneller dat gaat.’'

De politie heeft nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!