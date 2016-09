Van Houtpenning Van der Sluis

LEIDEN - Frits van der Sluis heeft donderdagmiddag uit handen van de Leidse wethouder Paul Laudy de Jan van Houtpenning gekregen.

Van der Sluis kreeg de penning tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in het Scheltemacomplex. Van der Sluis was sinds 1977 in dienst van de gemeente. Hij werd aangesteld als ambtenaar natuureducatie en ontwikkelde zich tot belangrijkste adviseur van de gemeente op het gebied van natuur, dieren en boerderijen. Hij sluit zijn carrière af als ’de stadsbioloog’.