Stadsfotograaf Vincent Dekkers: brutaal met een glimlach

Leiden Vincent Dekkers (44) is de nieuwe stadsfotograaf van Leiden. Hij werd donderdag voorgesteld tijdens de opening van de foto-expositie van Monique Shaw in de Stadsgehoorzaal. Zij was het afgelopen jaar de Leidse stadsfotograaf en publiceerde elke week op vrijdag een twee krantenpagina’s grote foto in het Leidsch Dagblad. Vanaf vrijdag 16 september neemt Vincent Dekkers het stokje van haar over. Hij gaat in de stad op zoek naar ’gelukzoekers’. Het moet een serie foto’s worden over iets wat iedereen met elkaar gemeen heeft: het streven naar geluk. Dekkers beschouwt zijn nieuwe ’baan’ als een ontdekkingsreis in Leiden.