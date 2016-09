Man duikt water in voor scootmobiel van 79-jarige vrouw

WOUBRUGGE - Bij de Comriekade in Woubrugge is donderdag een scootmobiel van een 79-jarige vrouw in het water gevallen. Dit gebeurde terwijl het slachtoffer foto’s wilde maken van de sloop van een pand.

Door Jan Balk - 8-9-2016, 16:25 (Update 8-9-2016, 16:49)

Bij het pakken van haar fototoestel werd de gashendel geraakt waardoor de scootmobiel het water van de Woudwetering in reed. De vrouw zat er niet op en is niet gewond geraakt.

Hulp

Terwijl de politie druk bezig was een oplossing te vinden voor de scootmobiel kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een medewerker van een bedrijf dat in de buurt aan het werk was bood zijn hulp aan.

De medewerker is het water in gegaan en heeft een zogenoemde strop om de scootmobiel weten te leggen. Met behulp van de graafmachine die op zijn boot stond, heeft de medewerker de scootmobiel vervolgens naar de kant gehaald. De eigenaresse van de scootmobiel is door omstanders thuisgebracht.