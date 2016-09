Wat is het belangrijkst aan 3 oktober?

Het einde van de slecht-weertraditie, getekend door Eline Wagemaker. Zij is één van de stripboektekenaars van De ziel van Leiden.

LEIDEN - Dat 3 oktober tot de ziel van Leiden behoort, daaraan twijfelt niemand. Maar wat vinden we nou vooral zo kenmerkend aan het feest?

Door Janneke Dijkej.dijke@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 17:10 (Update 8-9-2016, 17:10)

Naar het antwoord op die vraag is het project De ziel van Leiden op zoek. Woensdagavond hield het Stadslab-initiatief een bijeenkomst in de Pieterskerk. De uitkomsten krijgen begin volgend jaar een plekje in een stripboek, dat alle Leidenaars ontvangen.

Volgens velen is ’traditie’ de kern van het feest. Tradities zijn er volop: massaal gevierde tradities, maar ook persoonlijke. ,,Elk jaar als de feestwijzer in de bus valt ga je er in bladeren. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want het is elk jaar hetzelfde’’, aldus Frank van Leeuwen van De Slechte Band. Het veranderen van de richting van de Grote Optocht is voor hem een ’enorme schok’. ,,Je hele programma raakt in de war.’’

Een andere traditie is je laten fotograferen tijdens de optocht. ,,Ik dacht: niemand haalt die foto’s ooit op, tot ik zelf eens ging kijken bij die zaak aan de Korevaarstraat’’, verklaart Robert van Oirschot, initiatiefnemer van ’de ziel’. ,,Het zag er zwart van de mensen.’’ Dat klopt, beaamt de Leidse fotograaf Emile van Aelst. ,,Dat is echt Leids. Als je in augustus op straat een foto van iemand maakt, zegt hij: heb je een bonnetje?’’

Nog zo’n traditie: het in de rij staan. ,,Als ik in de rij sta bij de Albert Heijn, erger ik me kapot als er drie mensen voor me staan. Bij het haring halen kan de rij me niet lang genoeg zijn’’, stelt Van Aelst. ,,Ik ben dan voor het hele jaar weer bijgepraat.’’

Michiel Zonnevylle, voorzitter van de 3 October Vereeniging, ziet het anders: niet de tradities, maar de sociale contacten vormen de kern van het feest. ,,Het minikoraal is pas 24 jaar oud. We noemen nu alles een traditie, maar als je terug zou kijken naar de viering uit pakweg 1920, dan zou je het niet herkennen.’’ Een mevrouw valt hem bij en noemt nog twee vrij nieuwe programmaonderdelen: de historische kermis en de hutspotmaaltijd. Andere nieuwe onderdelen zijn de 3 October University - vorig jaar voor het eerst - en het klassieke concert op de Garenmarkt, dit jaar een primeur. De kern van het feest is, vindt Zonnevylle, het samen vieren. ,,Daarom gaat er ook zelden iets mis. Hier zie je de ziel van Leiden: dit is een feest van ons en daar blijf je met je tengels van af. De ziel van Leiden wordt overal ter wereld beleefd. Overal komen Minerva-reünisten bij elkaar om 3 oktober te vieren en overal eten mensen hutspot op 3 oktober.’’

Aan een andere traditie lijkt zo langzamerhand een einde te komen: het koukleumen met 3 oktober. Eigenlijk is het niet eerlijk, grapt een man. ,,Ik liep als kind te rillen onder m’n capuchon tijdens de taptoe. De kinderen van nu hebben daar geen last van. Zo worden ze niet volwassen.’’