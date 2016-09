Twijfels of Voorschotenaren voldoende huishoudelijke hulp krijgen

VOORSCHOTEN - Driekwart van de thuiszorgorganisaties die in Voorschoten huishoudelijke hulp verlenen, zegt maximaal twee uur per week hulp te kunnen bieden. Daarna is het budget op.

D66-raadslid Aisia Okma concludeert dat nadat ze voor de zomer bijna alle thuiszorgorganisaties belde. ,,Met die twee uur kom je niet uit in een zwaar vervuild huis.’’ Ze vraagt zich af of de Voorschotenaren voldoende huishoudelijke hulp krijgen en of die hulp wel door een onafhankelijke organisatie wordt toegekend. De partij heeft het onderwerp daarom geagendeerd voor de vergadering van 22 september.

Samen met GroenLinks roept D66 het gemeentebestuur op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op te volgen. Dat houdt in dat de gemeente de hulp via een onafhankelijke instantie moet toekennen en zorg op maat moet leveren. Volgens de FNV houdt meer dan driekwart van de gemeenten zich niet aan de uitspraak. D66 en GL denken dat Voorschoten daar ook bij hoort.

B en W lieten eerder aan de raadsleden weten dat de uitspraak niet van invloed is op Voorschoten, omdat hier maatwerk wordt geleverd.