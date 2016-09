T. rex in Town: nog 1 dag

Drie jaar na de opgraving in de Amerikaanse staat Montana is het zo ver: T. rex Trix is ’in town’! Vanaf morgen is Trix in het Pesthuis voor iedereen te zien. Met de belangrijkste betrokkenen van Naturalis Biodiversity Center telt het Leidsch Dagblad deze week af naar zaterdag. Vandaag: paleontoloog en projectleider Anne Schulp (41).

Door Wilfred Simons - 9-9-2016, 7:00 (Update 9-9-2016, 7:00)

Schulp maakte naam met zijn onderzoek naar Mosasaurus in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Daar groef hij in 2012 in de mergelgroeve van de ENCI Mosasaurus Carlo...