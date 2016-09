Onrust over salaris directeur West

DEN HAAG - In politiek Den Haag én onder de medewerkers van Omroep West is onrust ontstaan over de salarisverhoging die directeur Gerard Milo heeft gekregen. Volgens RTLZ probeerde Milo donderdag in een bijeenkomst met het personeel de ’gevoelens van boosheid en onbegrip’ weg te nemen.

Door Aad Rietveld - 8-9-2016, 21:29 (Update 8-9-2016, 21:41)

In 2015 ontstond ook onrust over de beloning van Milo, die een bonus van 13.844 euro kreeg, terwijl West dat jaar 300.000 euro verlies maakte.

De bonus werd geschrapt, maar nu blijkt uit stukken die RTLZ in handen heeft, dat de directeur in ruil duizend euro bruto per maand erbij kreeg, een loonsverhoging van 8,5 procent. PvdA-Kamerlid Johan Kerstens heeft vragen gesteld en vindt dat de salarisverhoging ongedaan moet worden gemaakt.