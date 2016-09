Plan voor noodzakelijke aanpak Leidseweg-Noord in Voorschoten

archieffoto Hielco Kuipers De Leidseweg-Noord in Voorschoten moet hoognodig worden aangepakt, vinden de bewoners.

VOORSCHOTEN - Drie keer eerder is een groot onderhoud van de Leidseweg-Noord in Voorschoten in de ijskast gelegd. Maar nu lijkt het erop dat er wat gaat gebeuren.

Door Marieta Kroft - 8-9-2016, 23:55 (Update 8-9-2016, 23:55)

Het geld is er eigenlijk niet, maar Voorschoten heeft geen keuze. Het asfalt van deze doorgaande weg tussen Ter Wadding en Berbice ligt er zo slecht bij dat bij vorst stukken asfalt in de tuinen terecht dreigt te komen. Bovendien is er veel wateroverlast. Bij een flinke regenbui lopen de kelders soms wel tot...