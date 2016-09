Dronken automobiliste opnieuw gepakt in Alphen

Foto: Facebook Politie Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de tweede keer het rijbewijs van een 22-jarige vrouw uit Boskoop ingevorderd. De slingerende verdachte had te veel gedronken.

Door Jan Balk - 9-9-2016, 14:22 (Update 9-9-2016, 14:27)

Een donkere personenauto kon op de weg moeilijk een rechte koers houden. Het voertuig werd daarom aangehouden en de 22-jarige bestuurster moest mee naar het politiebureau. Daar blies de vrouw 575 ug/l terwijl 88 ug/l de limiet is voor een beginnende bestuurster. De politie meldt op Facebook dat het rijbewijs van dezelfde vrouw een jaar gelden ook ook al was ingevorderd in verband met het rijden onder invloed.

Ongeldig

Justitie zal beslissen wat de straf wordt voor de vrouw. De kans bestaat dat het rijbewijs volledig ongeldig zal worden verklaard.