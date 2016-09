Schrappen seniorenlabel ’helpt niet’

LEIDEN - De huisvesting van ouderen in Leiden moet beter worden geregeld. Het voornemen van corporatie Portaal om het zogeheten seniorenlabel te schrappen, lost de problemen niet op, stelt de Leidse PvdA-fractie in een brief aan het stadsbestuur.

Door Loman Leefmans - 9-9-2016, 14:35 (Update 9-9-2016, 14:35)

Daarom halen de sociaaldemocraten een oud plan van stal: de seniorenmakelaar. Want: ’het afschaffen van het label lijkt enkel en alleen symptoombestrijding.’

Portaal maakte eind vorige maand bekend dat de corporatie overweegt het 'seniorenlabel bij drie Leidse appartementencomplexen wil schrappen, in Stevenshof en Morskwartier. Portaal krijgt de woningen slechts met moeite verhuurd aan 55-plussers, terwijl de nood bij andere woningzoekenden juist hoog is. Het blijkt dat veel ouderen helemaal niet op zoek zijn naar een typische seniorenappartementen. Bovendien is het mengen van de verschillende doelgroepen momenteel in de mode.

Dat ziet ook de PvdA wel in, al speelt volgens hen de betaalbaarheid ook een grote rol. Volgens die partij kan het label blijven bestaan, maar dan aangevuld met nóg meer maatregelen.

En dan komen de sociaaldemocraten al weer snel uit op de seniorenmakelaar. Die inventariseert de wensen van ouderen die binnen de sociale huursector willen verhuizen en zoekt een passend aanbod.