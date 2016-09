Hergebruik oude Duitse bunker onderzocht

LEIDEN - Is de meer dan 70 jaar oude bunker bij de Leidse Morspoortgarage nog voor iets nuttigs te gebruiken? Die vraagt hoopt een Leids collectief van vier mannen aan het einde van het jaar te beantwoorden. Zowel de provincie als de gemeente kijken in de tussentijd geïnteresseerd over hun schouders mee.

Door Loman Leefmans - 9-9-2016, 14:49 (Update 9-9-2016, 15:30)

,,Er staat hier middenin Leiden een uniek stuk erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog’’, aldus architect en initiatiefnemer Jasper Spigt. ,,Zoiets moet je beleefbaar en toegankelijk maken voor een breed publiek.”

Spigt verzamelde drie man om zich heen voor het project, die afkomstig zijn van bedrijfjes uit het Haagweg 4-complex. Met Joris Smidt, Thijs van Iersel en Reinhardt Smit gaat Spigt onderzoeken voor welk doel de bunker kan worden hergebruikt. ,,Daar hebben we wel al enkele ideeën over’’, meldt Smidt. ,,Maar die houden we nog even voor ons.’’

De communicatiebunker die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter is gebouwd, bevindt zich onopvallend naast de parkeergarage. Het complex is compleet overgroeid en valt daardoor niet of nauwelijks op in het straatbeeld. In de jaren ’80 werd zonder succes geprobeerd de bunker te vernietigen. De metersdikke muren bleken nagenoeg onverwoestbaar.

De bunker maakte deel uit van de Atlantikwall. Dat was de verzamelnaam van de enorme kustverdedigingswerken die de Duitsers bouwden langs de Europese Noordzeekust. Spigt: ,,Als onderdeel van de Atlantikwall kan het een pareltje worden. Als monument, maar ook als een unieke toevoeging aan de regio.”

In de bunker zit een gang, kamers, een gassluis en een waarnemingspost. Twee jaar geleden werd het een gemeentelijk monument. De provincie Zuid-Holland wil dat monumenten worden benut en had voor het onderzoek naar een herbestemming een bescheiden 5.000 euro over. Uiterlijk eind december moet het onderzoek afgerond zijn.

