Zwembad in startblokken

archieffoto Vijf Meibad.

LEIDEN - De eerste stap richting een nieuw overdekt zwembad bij De Vliet is gezet. Het stadsbestuur heeft het zogeheten ’voorontwerp bestemmingsplan’ opgesteld.

Het plan om het huidige, verouderde Vijf Meibad te vervangen, is enkele jaren oud. Ook is al enige tijd bekend dat de nieuwe plek is gevonden op het sportcomplex tussen Voorschoterweg en De Vliet, direct naast het bestaande, gelijknamige openluchtbad.

Voordat het zover is, vermoedelijk in 2019, moeten allerlei planologische en inspraakprocedures tot een goed einde worden gebracht en die zijn nu in gang gezet.

Bij de voorlopige plannen gaat het om een bassin van 35 bij 25 meter. Jan Breedeveld, die sprak namens de Leidse zwemverenigingen, pleitte vorige week voor een bad van vijftig meter lang. Dat is volgens hem beter voor zowel wedstrijdzwemmers als waterpolo’ers. Sportwethouder Paul Dirkse (D66) ziet de plannen van Breedeveld met interesse tegemoet, zo liet hij weten.

Schaatscomplex

Naast het nieuwe overdekte zwembad komt vrijwel zeker een nieuw schaatscomplex en ook in de discussie daarover speelt de omvang een hoofdrol. De gemeente stelt voor een ijsbaan van 250 meter aan te leggen, de schaatsclubs ijveren voor een ijsvloer van 333 meter waarop dan ook officiele wedstrijden kunnen worden geschaatst.

Bij beide onderwerpen speelt de historie van de turnhal in de Merenwijk mee. De Leidse gym- en turnclubs waren in 2000 dolblij met dit centrum aan het Broekplein. Maar doordat de gemeente in zijn bezuinigingsdrift de oppervlakte van de hal een paar vierkante meter inkromp, konden er geen officiele wedstrijden worden afgewerkt. Die fout willen de beijveraars van zwemcomplex en schaatscentrum niet nog een keer meemaken.