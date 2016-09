Een bloedstollende bek vol karteltanden

Foto: Stefan Tetelepta

LEIDEN - Oog in oog met T. rex Trix staan, is een bloedstollende ervaring. Daar staat ze in het Pesthuis van Naturalis, haar kop een beetje schuin, ons op te nemen met een bek vol rafelige karteltanden. ,,Voor haar’’, zei Naturalisicoon Freek Vonk gistermorgen tijdens de perspresentatie, ,,waren wij niet veel meer dan een bitterbal.’’

Door Wilfred Simons Vervolg van voorpagina - 9-9-2016, 15:13 (Update 9-9-2016, 15:30)

De aanblik van Trix is te vergelijken met die van de nachtelijke sterrenhemel. Het idee van een oerknal, licht dat miljoenen jaren heeft gereisd, miljarden sterren die rondwentelen in een onmetelijke leegte met ons, mensen, als nietig sterrenstof, dat deprimeert sommigen en windt anderen juist op.

Zo is het ook met Trix. Hadden wij 66 miljoen jaar geleden zo oog in oog met het levende dier gestaan, dan was zij het laatste wat wij hadden gezien. Ze roept sterke gedachten op aan dood, leven, sterfelijkheid en het verglijden van de tijd. Haar botten lagen al in een zandhoop in Montana voordat de Alpen ontstonden.

Pronkstuk

T. rex Trix is het pronkstuk van de tentoonstelling ’T. rex in Town’ van Naturalis Biodiversity Center, die vandaag officieel open gaat voor het publiek. In augustus en september 2013 groeven Naturalis en het Black Hills Institue of Geological Research in Montana het fossiel op op de ranch van boer Lige Murray. Naturalis betaalde vijf miljoen euro voor de vondst en lanceerde de actie Tientje voor T. rex om de aankoop te financieren. Na T. rex Tristan, die sinds december te zien is in het Museum für Naturkunde in Berlijn, is Trix de tweede T. rex op het Europese vasteland.

Inmiddels blijkt dat het fossiel dik in de top tien staat van ’s werelds mooiste T. rex-fossielen. Tachtig procent van het ’botvolume’, zoals paleontoloog Anne Schulp dat noemt, is teruggevonden. De linkerachterpoot, delen van de staart, de klauwen, de voorpoten en de meeste tanden zijn verdwenen. Voor de tentoonstelling zijn ze vervangen door afgietsels van andere T. rexen. De klauwen zijn een kopie van die van T. rex Sue, die Naturalis ’heel vriendelijk’ kreeg van het Field Museum in Chicago.

Groeilijntjes

Trix is waarschijnlijk de oudste T. rex ooit gevonden. Koudbloedige dieren als dino’s groeien hun hele leven door, maar die groei is seizoensgebonden. Elke groeiperiode laat een lijntje achter in de botten. In Trix zijn dertig groeilijntjes gemeten, maar volgens paleontoloog Anne Schulp was ze zeker ouder. ,,Nieuwe botcellen waren over de bestaande jaarringen heengegegroeid zodat ze zeker enkele jaren na haar 30ste heeft doorgeleefd.’’ Bij haar dood was ze dertien meter lang en woog ze ruim 4000 kilo.

Dossier

Onderzoek heeft een volgens Schulp ’schokkend medisch dossier’ opgeleverd. Ze had een aangeboren scheve staart en tijdens haar leven liep ze onder meer botbreuken op, bijtwonden in haar kaak en ontstekingen in haar gehemelte. Nog een maand voor haar dood kreeg ze tijdens een gevecht een paar lelijke krassen op haar neusbrug.

Wat precies haar doodsoorzaak is geworden, vindt paleontoloog Pete Larson van het Black Hills Institute moeilijk te zeggen. ,,Van Sue weten we het. Tijdens een gevecht had een andere T. rex de helft van haar gezicht afgerukt. Trix had een chronisch etterend abces die de bovenkaak spleet en die doordrong tot in een tandholte. Daardoor groeiden er uit die holte twee tanden. We kwamen daar pas achter tijdens de reconstructie van de schedel. Toen we de CT-scan erbij pakten, die we in juni vorig jaar van de schedel hebben laten maken in het Fraunhofer Institut in Fürth, zagen we het abces daar ook op. Als het niet tot haar dood heeft geleid, heeft ze er in elk geval flink pijn aan gehad.’’