Leven bracht Warmonder telkens weer terug naar poëzie

Foto Hielco Kuipers Tjeerd Greidanus: ’Ik heb geleerd om openhartig te zijn….’. Links een fragment van een van de gedichten die hij aan zijn overleden zoon Hajo wijdde Foto Hielco Kuipers

Dichten, want...„Op de middelbare school was mijnheer Brandt Corstius, destijds een bekend auteur, mijn leraar Nederlands. Hij bracht ons in contact met de dichters van ’de Vijftigers’, een literaire beweging. Ik las hun poëzie en raakte geboeid door één zin: ’De populieren werpen elkaar een bal vol vogelstemmen toe’.

Ik dacht: waar je in proza een hele alinea voor nodig hebt, kun je in poëzie in één zin samenvatten! Zo knap! Dat ga ik zelf ook proberen. Dat heb ik gedaan en...