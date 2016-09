Aangifte wegens boekhoudfraude

LEIDEN - Leiden had in 2015 geen overschot van zestien miljoen euro, maar een tekort van tien miljoen. Het negatieve saldo is echter met frauduleuze boekhoudtrucjes weggepoetst. Dat beweert accountant Leo Verhoef die aangifte heeft gedaan tegen de gemeente, samen met Leidenaar Daan van der Keur.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 10-9-2016, 7:59 (Update 10-9-2016, 7:59)

Van der Keur heeft al enige tijd een dispuut met de gemeente. Hij vindt het onterecht dat de milieu- en ozb-aanslagen van zijn 82-jarige moeder niet worden kwijtgescholden. Zij beschikte weliswaar over een bescheiden spaarsaldo, maar...