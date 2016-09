Gezicht van West vertrekt uit onvrede

archieffoto Presentatrice Debby Roukens, niet langer bij West te horen.

DEN HAAG - Debby Roukens vertrekt bij Omroep West. De presentatrice, onder meer bekend van het programma Debby en haar Mannen, heeft bij de directie haar ontslag ingediend. Ze deed dat uit onvrede over het feit dat directeur Gerard Milo een extra vergoeding krijgt.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 10-9-2016, 10:01 (Update 10-9-2016, 10:01)

Het vertrek van Roukens is een uitvloeisel van de onrust die momenteel onder leiding en personeel van de geplaagde omroep bestaat. Die begon met plannen van staatssecretaris Sander Dekker om regionale omroepen in Nederland inniger te laten samenwerken. Het was de bedoeling dat West en RTV Rijnmond de handen verder ineen sloegen, maar dat werd op het hoofdkwartier van de Haagse omroep afgekeurd. De onafhankelijkheid zou niet goed zijn geregeld. De beslissing had mede tot gevolg dat West circa 1,2 miljoen minder subsidie krijgt en dus moet bezuinigen.

Boven op die pijnlijke opgave kwamen bij West nog interne perikelen. Vorig jaar werd bekend dat directeur Gerard Milo een bonus van 13.844 euro zou opstrijken, terwijl de omroep drie ton verlies draaide. De toeslag werd geschrapt, maar de redactie van RTLZ kwam erachter dat Milo in ruil daarvoor duizend euro bruto per maand erbij kreeg. PvdA-kamerlid John Kerstens heeft er inmiddels vragen over gesteld aan minister Ronald Plasterk

Tijdens een besloten bijeenkomst voor het personeel heeft de directie van West donderdagavond geprobeerd de onrust weg te nemen. Wat daar is gemeld, is vooralsnog onbekend. Het heeft in ieder geval Debby Roukens, sinds 2000 een van de bekendste gezichten van de omroep, niet overtuigd. Zij nam de volgende ochtend ontslag. Hoofdredacteur Renzo Veenstra betreurt dat besluit, zo staat op de website van West.

Meer wil Veenstra er niet over kwijt. ,,Ik wil graag open zijn, maar deze kwestie is toch echt iets tussen directie en raad van commissarissen. Over het vertrek van Debby kan ik wel melden dat ik daar ongelooflijk verdrietig om ben en enorm van baal. Maar wij moeten door met waar we mee bezig zijn en dat is met publiek geld, en met passie, zorgen voor een goede informatievoorziening.’’

Op de Facebookpagina van Omroep West regent het korte reacties die bijna allemaal dezelfde teneur hebben: niet Roukens maar Milo moet vertrekken. De oprichting van de actiegroep ’Debby moet blijven’ wordt aangekondigd.