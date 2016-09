Speeltuin én kiosk in Zeeheldenbuurt Leiden

archieffoto Ons Eiland in bedrijf.

LEIDEN - Speeltuin Ons Eiland aan de Kortenaerstraat blijft bestaan. En even verderop, in het park aan de Tasmanstraat, komt een kleine kiosk. Dat is wat het stadsbestuur voorstelt voor de Leidse Zeeheldenbuurt.

Door Loman Leefmans - 11-9-2016, 1:04 (Update 11-9-2016, 7:42)

Het opheffen van de speeltuin was ook een optie, maar daar kiezen burgemeester en wethouder niet voor. Er komt ook geen grote kiosk in het wijkpark, want dan wordt het beschikbare bedrag van 750.000 euro overschreden.

In het compromisvoorstel wordt de speeltuin aangepast en aantrekkelijker gemaakt voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het speeltuingebouw wordt geschikt gemaakt voor grotere buurtactiviteiten. Daar vestigt zich ook informatiecentrum De Ruijter. Het beheer komt in handen van de speeltuinvereniging.

In het park aan de rand van de wijk komt een bescheiden kiosk met een terras voor ongeveer 25 personen. Ook daar worden buurtactiviteiten ontplooid, naast de verkoop van koffie, thee en etenswaar. Er moet in de buurt wel een aparte commissie komen die zich over beide plaatsen bekommert en er vrijwilligers voor zoekt. De kosten van het voorstel zijn geraamd op ongeveer zes ton.