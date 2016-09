Henk Goddijn, oprichter DIOK, overleden

Archieffoto: Mark Lamers Henk Goddijn in 2003

LEIDEN - Henk Goddijn, de oprichter van de Leidse rugbyvereniging DIOK, is vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden.

Door Wim Wegman - 10-9-2016, 15:13 (Update 10-9-2016, 15:24)

Voorzitter Cees Ahsmann van DIOK schrijft op de website van de vereniging hoe de club destijds vanuit de broodjesbar van Goddijn aan de Hooglandse Kerkgracht is ontstaan. In het najaar van 1970 diende hij een verzoek in aan Rugby Nederland en werd DIOK (Doorzetten Is Onze Kracht) opgericht. Enkele maanden later, op 28 maart 1971, werd dit bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en was de vereniging een feit.

Goddijn was voor veel spelers een rugby-vader, schrijft Ahsmann. Hij heeft niet alleen veel voor de vereniging maar ook voor de leden gedaan.

In 2003, in de rubriek De dingen die voorbijgaan in het Leidsch Dagblad, keek Goddijn terug op de beginjaren van zijn DIOK: ,,Ik was voorzitter, secretaris, penningmeester en speler tegelijk. We hadden een club, nu nog een veld. Het eerste jaar speelden we alleen uitwedstrijden. Via Piet Biegstraaten van de Sportstichting en directeur Nuis van de studentensport belanden we op het Piet Paaltjenspad. Een heel knus veld met die studentenhuisjes er om heen. Daarna verhuisden we naar de Leidse Hout en vervolgens naar de Kikkerpolder. Daar begon het in sportief opzicht ook echt te lopen. Met jongens als Wim Rijsdam, Kees Koemans, de broertjes Huisman, Eric-Jan Berendsen, Dick Altink en Gideon van der Born werden we voor het eerst kampioen van Nederland.''

,,Het was tevens de gezelligste periode, kan je achteraf zeggen. Maar de echte successen kwamen op de Morsch. Waar we nu nog zitten. Met Marcel van Loon en met Theo Snijders aan het roer behaalden we tussen '89 en '99 tien landskampioenschappen op rij. Een unieke prestatie. Ik was wedstrijdsecretaris en in het begin ook een soort mental coach. Stonden ze allemaal in een kring om me heen. 'Wat gaan we doen?', riep ik dan. 'Winnen!', schreeuwde het stel. 'Wat? Ik hoor jullie niet', was mijn repliek. 'Winnen!!!'', krijsten ze uit alle macht en vaak gebeurde dat dan ook.''

Volgens Ahsmann is Goddijn vrijdag te midden van zijn familie ‘vredig en in sereniteit’ overleden. DIOK houdt vandaag voor alle wedstrijden een minuut stilte. De uitvaart van Goddijn is 14 september vanuit het clubhuis van de rugbyvereniging.