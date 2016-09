Lugdunum laat het liggen bij Koudekerk

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Iedereen op Sportpark De Grutolaan was het in ieder geval over één ding eens. Voetbalclub Lugdunum had met drie punten van het veld moeten stappen tijdens het duel in de derde klasse van de KNVB bij Koudekerk. Maar zoals een supporter het treffend en in onvervalst Leids zei: 'als je niet scoort, ken je niet winnen'. En dat sloeg de spijker op zijn kop.

Door Pim Scheffer - 10-9-2016, 17:42 (Update 10-9-2016, 17:47)

Lugdunum speelde met name in de eerste helft verzorgd voetbal op het kunstgras en het had eigenlijk weinig te duchten van de thuisploeg. Desondanks viel de openingstreffer niet voor de equipe van Henk de Cler, maar aan de andere kant. Amper voor het doel geweest knalde Gryvo Biya knap raak bij de eerste de beste uitbraak.

Lugdunum kwam vlak voor de rust wel verdiend op 1-1. Uit een van de vele corners die de Leidenaren kregen viel de afvallende bal voor de voeten van Houssin Bezzai. Die knalde droog raak via de binnenkant van de paal.

Daarna ging de storm wat liggen en waren de kansen aan beide kanten schaars. Het veldoverwicht was groot voor de Leidenaren maar Lugdunum wilde te mooi en te snel naar het vijandelijke doel. Het resulteerde in een gelijkspel dat voor de thuisploeg voelde als een gewonnen punt.