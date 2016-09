Geen zorgen over verlies afvalbedrijf Cyclus

RIJN- EN VEENSTREEK - De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn zijn niet bezorgd over het miljoenenverlies van afvalbedrijf Cyclus. Beide gemeenten zijn aandeelhouder van het bedrijf dat in de Rijnstreek en Midden-Holland zorgt voor afvalverwerking.

Door Erna Straatsma - 11-9-2016, 8:35 (Update 11-9-2016, 8:35)

Cyclus heeft vorig jaar afgesloten met een verlies van bijna zes miljoen euro. Dat is het gevolg van een reorganisatie in het bedrijf dat alle activiteiten op het gebied van beheer van de openbare ruimte wil afstoten. Het geld is grotendeels bestemd voor...