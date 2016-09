Nieuwe Leidse geboortekliniek kan toeloop niet aan

LEIDEN - Het op 1 juli geopende Geboortehuis Leiden verwijst vrouwen die gaan bevallen meer dan in een normale zomerperiode door naar ziekenhuizen in de regio. De meeste vrouwen wijken uit naar Alrijne Leiderdorp, anderen gaan naar het Bronovoziekenhuis in Den Haag. Eén vrouw is in Delft bevallen.

Door Marieta Kroftm.kroft@hollandmediacombinatie.nl - 12-9-2016, 7:00 (Update 12-9-2016, 8:17)

„We doen het liever niet”, zegtafdelingshoofd verloskunde van het in het LUMC gevestigde Geboortehuis, Jan van Lith. „We moeten wel de veiligheid blijven garanderen. Dat is voor ons het allerbelangrijkst.” Hoe vaak er tot...