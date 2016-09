Kinderboerderij Merenwijk vol theater en muziek

Foto Hielco Kuipers Theatergezelschap Geurend Hooi.

LEIDEN - De kinderboerderij in de Merenwijk was zondag omgetoverd tot een festivalterrein vol dieren, kunst, muziek en andere creativiteit. Op ’Kunst in de Stal’ kon je naar theatervoorstellingen kijken, waaronder die van het gezelschap Geurend Hooi.

Muzikanten speelden in de wei en bij marktkramen was van alles te koop: biologisch lekkers, handgemaakte cadeaus en kunstwerkjes. Er waren ook kraampjes van buurtbewoners die zelfgemaakte artikelen verkochten. Creatieve workshops met natuurlijke materialen en workshops kinderyoga maakten het geheel compleet. Het was de zesde keer dat Kunst in de Stal werd gehouden.