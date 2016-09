4000 man oog in oog met Trix

LEIDEN - Ruim 4000 mensen stonden het afgelopen weekeinde oog in oog met de T. rex in Naturalis. Daarmee waren de eerste twee dagen van de expositie ’T. rex in town’ volledig uitverkocht. De populairste activiteit in het museum: een selfie maken met Trix.

Door Janneke Dijke - 11-9-2016, 21:05 (Update 11-9-2016, 21:05)

Het aantal bezoekers, ruim 2000 per dag, lag veel hoger dan normaal gesproken. Op een gemiddelde zaterdag verwelkomt Naturalis zo’n 1200 mensen, op zondagen iets meer.

Tijdens de expositie ’T. rex in town’, die negen maanden duurt, verkoopt Naturalis...