Liefst oud in nieuwe Vrijplaats

LEIDEN - De Vrijplaats in Leiden is flink aan het verbouwen. Over twee jaar - misschien eerder - is de voormalige conservenfabriek aan de Middelstegracht opgeknapt en heeft het een geïsoleerde concertzaal, theater, ontmoetingsruimte en ruime weggeefwinkel.

Door Liza Janson - 13-9-2016, 9:26 (Update 13-9-2016, 9:26)

Alles is bedekt met een dikke laag stof. Het geluid van een piepende formaatzaag klinkt. ,,Dit was helemaal verrot’’, zegt bestuurslid Reinier Verbeek van de Vrijplaats en wijst naar de onderkant van de achterdeur. Er is niets meer van te zien. Het hout is vervangen...