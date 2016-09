Twee Leidenaren aangehouden vanwege auto-inbraak

LEIDEN - Op de Rijndijk in Leiden hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen geprobeerd om in te breken in een geparkeerde auto. De verdachten werden op heterdaad betrapt en zijn aangehouden.

Door Jan Balk - 12-9-2016, 16:55 (Update 12-9-2016, 16:55)

De verdachten waren rond 05.40 uur bezig om een auto open te breken. Een van de mannen scheen met een zaklamp in de auto. De mannen reden volgens een getuige kort daarna op de scooter weg richting de Haagse Schouwweg.

De verdachten werden vervolgens op de Robijnstraat bij een hofje aangetroffen. Een agent hoorde daar eerst gefluister. De agent liep stilletjes richting het geluid en zag op een gegeven moment bij een flat een man met een helm staan. Deze man fluisterde nog steeds en had de agent nog niet gezien.

In het donker ontwaarde de agent nog een tweede persoon. De verdachten keerden zich geschrokken om toen de agent ze aansprak. Eén verdachte zette het direct op een lopen, terwijl de andere bleef staan en werd aangehouden.

De agent had echter de vluchtende verdachte herkend. Hij kon daarom een dag later op maandag alsnog worden aangehouden.

De scooter van de twee verdachten is in beslag genomen. Datzelfde geldt voor een tas metermoedelijk van diefstal afkomstige goederen.

De politie heeft tot nu toe vijf andere aangiftes binnen van inbraken in auto’s op de Rijndijk, de De Sitterlaan en de Magda de Haassestraat. De politie onderzoekt of de verdachten ook voor deze inbraken verantwoordelijk zijn. Het gaat om twee Leidenaren van 24 en 25 jaar.