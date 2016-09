Première Leids reisprogramma

LEIDEN - Het reisprogramma ’Leiden, of all places’, dat in juli en augustus te zien was op Omroep West, blijkt erg populair. Daarom komt er vrijdag 16 september een eerste ’live’-vertoning van het programma, dat gemaakt is door de Leidse theatermaakster Kristel Boekhorst. Burgemeester Henri Lenferink opent deze gratis première, die plaatsheeft in het theater van festival De Buurt aan het Stationsplein, om 20.00 uur.

Door Dominique Wiedeman - 12-9-2016, 17:52 (Update 12-9-2016, 17:52)

Boekhorsts programma is gebaseerd op BNN’s ’3 Op Reis’. Ze maakte het als antwoord op de vraag:...