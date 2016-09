UB Leiden digitaliseert vele duizenden boeken

Foto Hielco Kuipers Projectleider Carola van der Drift sorteert de boeken die gedigitaliseerd worden.

LEIDEN - Rijen met karren vol boeken gaan om de beurt de lift in, om te worden vervoerd om naar een onbekende locatie van ICT-bedrijf Google. De internetgigant uit Mountain View in Californië digitaliseert ze en stelt ze vervolgens wereldwijd gratis beschikbaar via Google Books en het online archief Delpher. Het is de eerste samenwerking tussen de Leidse Universiteitsbibliotheek en Google.

Door Dominique Wiedeman - 12-9-2016, 18:04 (Update 12-9-2016, 18:04)

Directeur Kurt De Belder van de Universitaire Bibliotheken Leiden zegt dat hij met deze actie de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur hoopt te verstevigen....