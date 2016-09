WOZ-waarden openbaar: nog niet alle gemeenten Leidse regio op landelijk netwerk

REGIO - Wat is de WOZ-waarde van je woning? En die van je buurman of de burgemeester? Inwoners van Voorschoten en Noordwijkerhout kunnen vanaf 1 oktober de door de gemeente gehanteerde waarde van huizen achterhalen via de website www.woz-waardeloket.nl.

Door Marieta Kroft - 12-9-2016, 18:05 (Update 12-9-2016, 18:05)

Voorschoten en Noordwijkerhout zijn de eerste in de Leidse regio die, net als tachtig anderen in het land, al zijn aangesloten bij het landelijke netwerk. In elk geval volgt Wassenaar ook voor 1 oktober.

De waarde van alle woningen in Nederland moeten per die datum verplicht openbaar worden. Daarvoor is de website woz-waardeloket.nl in het leven geroepen. De BSGR, die de belastingen voor diverse gemeenten in de regio regelt, heeft inmiddels Voorschoten verwerkt, en is nu bezig met Wassenaar.

Pas na 1 oktober komen ook de gegevens van de andere BSGR-gemeenten als Leiden, Katwijk, Oegstgeest en Zoeterwoude op de landelijke website. Omdat de waarde van de huizen in deze gemeenten over drie weken ook openbaar moet zijn, komt er tijdelijk een andere voorziening. ,,Op de landelijke website staat hoe men aan de gegevens kan komen’’, zegt de woordvoerster van BSGR. ,,Voor de BSGR-gemeenten zal dat via www.bsgr.nl zijn.’’