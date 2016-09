Smeekbede Werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan: stel verkoop school uit

Eigen foto De speeltuin aan de Van der Waalslaan kan uitgebreid worden tot een ontmoetingsveld voor jong en oud, stelt de Werkgroep Groen Spelen Van der Waalslaan.

VOORSCHOTEN - De tijd dringt voor de werkgroep Groen en Spelen Van der Waalslaan in Voorschoten. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en bureau Arcadis maakten de buurtbewoners een plan voor een speel- en ontmoetingsveld voor jong en oud. Voorschoten wil het oude schoolgebouw op datzelfde veld echter op 1 oktober verkopen.

Door Marieta Kroft - 12-9-2016, 18:27 (Update 12-9-2016, 18:27)

Het is in dat geval aan de nieuwe eigenaar wat hij met het gebouw gaat doen en of hij er huizen wil bouwen. Hoewel een groot deel van het...