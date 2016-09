Dobbewijk Voorschoten overvallen door plan afvalstation

VOORSCHOTEN - Buurtvereniging Recht door Recht voelt zich opnieuw ’flink overvallen’ door het nieuws dat er wellicht een ’duurzaamheidsstation’ in de Dobbewijk in Voorschoten gaat komen.

Door Marieta Kroft - 12-9-2016, 18:32 (Update 12-9-2016, 18:32)

,,Dit plan kwam als een duveltje uit een doosje’’, reageert bestuurslid Marijke Kleyweg. ,,Donderdag werden we acuut ontboden bij de wethouder.’’ Ze betreurt het dat de buurtvereniging niet eerder mee heeft mogen praten over de plannen, want de impact op de wijk is groot.

In mei presenteerde de regionale afvalverwerker Avalex een plan waaruit blijkt dat het...