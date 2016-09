Oegstgeest blijft rekenen op AZC in oude kliniek

OEGSTGEEST - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mag dan druk bezig zijn de bezem te halen door de stapel plannen voor nieuwe asielzoekerscentrum, de gemeente Oegstgeest gaat er nog altijd van uit dat voor het eind van het jaar 250 asielzoekers hun intrek zullen nemen in de voormalige Jelgersmakliniek achter het gemeentehuis. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Door Ruud Sep - 13-9-2016, 10:51 (Update 13-9-2016, 12:38)

Volgens de brief staat het geplande asielzoekerscentrum in Oegstgeest ’hoog op de lijst om door te gaan’. Later deze maand hakt het COA samen met verschillende bestuurders aan de regionale ’regietafel’ de knoop door over welke geplande AZC’s in de regio worden geschrapt.

Eind juni schaarde de Oegstgeester gemeenteraad zich unaniem achter het voornemen om mee te werken aan de huisvesting van 250 asielzoekers in de leegstaande gebouwen van Rivierduinen tussen het gemeentehuis en de A44. Op dat moment was er nog sprake van dat het COA de gebouwen het liefst nog voor de zomer in gebruik wilde nemen.

De dalende instroom van nieuwe asielzoekers in Nederland leidde ertoe, dat het AZC een maand later alweer op losse schroeven stond. Desondanks gingen de voorbereidingen gewoon door. Zo hebben de brandweer en de omgevingsdienst naar de plannen gekeken en advies uitgebracht. Op wat kleine opmerkingen na, hebben beide toezichthouders geen bezwaren tegen de plannen. Wel wijzen ze nadrukkelijk op de noodzaak van een goed ontruimingsplan en een noodplan in verband met de nabijheid van de snelweg.

Officieel is er bij de gemeente nog altijd geen vergunning aangevraagd voor de komst van het asielzoekerscentrum en heeft Rivierduinen nog geen besluit genomen over de tijdelijke verhuur van de gebouwen. De verwachting is dat die zaken snel zullen worden geregeld wanneer het COA inderdaad besluit om de plannen voor Oegstgeest door te zetten. In dat geval kunnen de eerste asielzoekers op zijn vroegst half november hun intrek nemen in de gebouwen.