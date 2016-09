Nieuwe leerbanen voor mensen in de bijstand

ALPHEN AAN DEN RIJN - De komende drie jaar creëert de bouwsector in Zuid-Holland driehonderd opleidingsbanen voor mensen die op dit moment in de bijstand zitten. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, provincie, gemeentes en de bouwsector hebben daarover deze week bij de Alphense Máximabrug een intentieverklaring getekend.

Door Binnert Jan Glastra - 13-9-2016, 12:12 (Update 13-9-2016, 12:12)

De afspraak heeft de omschrijving ’infra deal’ meegekregen. Het moet een oplossing vormen voor het probleem dat de economie weliswaar aantrekt en in de grond-, weg- en waterbouw ook nieuwe banen ontstaan, maar dat de werklozen daarvoor lang niet altijd de juiste scholing hebben. Bovendien verplichten steeds meer overheden aannemers om werklozen in te zetten bij projecten. Bedrijven die daar geen zin in hebben, kunnen zich de moeite besparen om een offerte in te sturen. ,,Zo doen we iets aan twee urgenties: werkloosheid en vakkrachten’’, laat Liesbeth Spies weten, lid van de economische programmaraad Zuid-Holland.

Een aantal projecten is al aangewezen voor deze opleidingsplekken. In deze regio gaat dat om de reconstructie van de Prins Bernardlaan in ALphen aan den rijn, ’The mall of the Netherlands’ in Leidschendam-Voorburg (Leidsenhage), de rotonde Noordwijkerweg Rijnsburg, het Katwijkse project Princestraat / Andreasplein en de fietsbrug Valkenburg over de oude Rijn naar Oegstgeest.