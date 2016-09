Ook Leiden vreest outlet

LEIDEN - Leiden en buurgemeenten sluiten zich aan bij Gouda en Alphen in hun strijd tegen een enorm outletcentrum in Zoetermeer.

Door Loman Leefmans - 13-9-2016, 13:42 (Update 13-9-2016, 13:46)

Tegelijkertijd wijst het stadsbestuur erop dat een unieke historische binnenstad wel tegen een concurrentiestootje kan. ’Uit bezoekerscijfers blijkt dat winkelen voor plezier nog steeds een van de belangrijkste redenen is om Leiden te bezoeken.’

Het Leidse raadslid en ondernemer Joost Bleijie maakt zich wel zorgen. Daarom vroeg hij aan burgemeester en wethouders wat zij aan de Zoetermeerse dreiging gaan doen. Eerder was al bekend dat winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam stevig gaat uitbreiden. Uit onderzoek bleek dat de omzetten van Leidse binnenstadwinkeliers daardoor hooguit enkele procenten zouden dalen, maar de invloed op winkels in Voorschoten werd aanzienlijk groter geschat.

Niet lang daarna werd het plan gelanceerd voor de Holland Outlet Mall in Zoetermeer, enkele tienduizenden vierkante meters groot. Volgens de initiatiefnemers gaan daar jaarlijks vijf miljoen bezoekers op afkomen. Dat is een serieuze bedreiging voor stads- en winkelcentra binnen een behoorlijke straal. ’Elke spijkerbroek die daar verkocht wordt, verkopen wij hier niet’, liet een Waddinxveense winkelier zich al ontvallen.

Hoe groot de concurrentie van het beoogde outletmall wordt en hoe ver die reikt, wordt momenteel onderzocht. De provincie, die toestemming moet geven voor het nieuwe winkelcluster, laat haar toestemming voor een aanzienlijk deel afhangen van dat onderzoek.

Gouda en Alphen hebben al hun bedenkingen geuit. Leiden en buurgemeenten sluiten zich daarbij aan, want in noordelijk Zuid-Holland zijn al teveel winkels. Het Leidse stadsbestuur heeft bovendien, mondeling, al de vrees voor de Zoetermeerse plannen kenbaar gemaakt.

Toch wijzen burgemeester en wethouders erop dat de Leidse binnenstad, onder meer door nieuwe ontwikkelingen bij de Aalmarkt zoals de komst van warenhuis Hudsons Bay, zelf ook een steeds grotere aantrekkingskracht uitoefent. Waarmee de vrees voor nieuwe ontwikkelingen in Leidsenhage, Zoetermeer én ook een nieuw outletcentrum in Halfweg, niet zo groot hoeft te zijn.