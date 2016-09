Wethouders strijden te fiets

LEIDEN/LEIDERDORP - Gemeentebestuurders die elkaar uitdagen op het terrein van kennis, kunde en behendigheid op tweewielers.

Door Loman Leefmans - 13-9-2016, 13:44 (Update 13-9-2016, 13:44)

Dat gebeurt zaterdag 17 september rond 12.30 uur op het Stationsplein, waar het Leidse team bestaat uit de wethouders Robert Strijk en Paul Dirkse (beiden D66). Zij binden de strijd aan met hun Leiderdorpse collega’s Kees Wassenaar (VVD) en Jeff Gardeniers (CDA).

Dat doet het kwartet in het kader van de nationale Fietstelweek. Op het plein wordt verder informatie gegeven over paden, veiligheid, verlichting en een nieuwe app. Die laatste is bedoeld voor fietsers, om door te geven waar gevaarlijke fietsknelpunten zijn en waar fietsers in de file staan. Informatie: www.fietstelweek.nl.