Burgemeester voelt nog niks voor weren amokmakers

LEIDEN - Criminele, asociale en geradicaliseerde bewoners moeten worden geweerd uit achterstandswijken.

Door Loman Leefmans - 13-9-2016, 13:45 (Update 13-9-2016, 13:45)

Dat is wat Rotterdam gaat proberen. Ook een handvol andere gemeenten overweegt uitvoering van dit plan. Leiden vooralsnog niet, laat burgemeester Henri Lenferink via zijn woordvoerster weten. ’Niet mensen weren, maar overlast bestrijden’, is zijn devies.

In Rotterdam is de leefbaarheid in veel achterstandswijken de afgelopen jaren achteruit gehold. Om die ontwikkeling een halt toe te roepen, wordt volgend jaar de zogeheten Rotterdamwet aangepast, met als doel om criminele of overlastgevende woningzoekenden weg te houden uit een buurt of straat waar de leefbaarheid toch al is afgenomen.

Iemand die een woning zoekt in een bepaalde achterstandswijk wordt eerst gescreend. De vraag is nog of dat gaat gebeuren met politiegegevens of op basis van de ’verklaring omtrent gedrag’. In ieder geval; wie bij de controle ’oplicht’, kan fluiten naar een huurwoning in de vooraf bepaalde gebieden.

Ook plaatsen rondom Rotterdam, en Den Bosch en Nijmegen overwegen dit idee te kopiëren. Lenferink wil eerst afwachten hoe het werkt, en bekijken of het een bruikbaar instrument blijkt te zijn, voordat hij er in Leiden over wil nadenken.

Als ergens in Leiden sprake is van ’woonoverlast’, dan wónen er blijkbaar al mensen die overlast veroorzaken. Het is beter om die aan te pakken en de overlast te bestrijden dan gebieden voor nieuwe amokmakers af te sluiten. ’Een persoonlijke aanpak’, aldus de burgemeester.