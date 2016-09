Opnieuw ingebroken in Dorpshuis Zwammerdam

Foto: ANP

ZWAMMERDAM - In het Dorpshuis in de Buitendorpstraat in Zwammerdam is voor de tweede keer binnen vier weken ingebroken. De politie meldt dinsdag dat de inbraken worden onderzocht

Door Jan Balk - 13-9-2016, 13:53 (Update 13-9-2016, 13:55)

Wijkagent Gretha van der Velde meldt de inbraken op Twitter.