Vrolijk jasje voor tweede Leidse fietstunnel

Foto Hielco Kuipers

LEIDEN - De fietstunnels onder de kruising van de Churchilllaan en de Haagweg in Leiden krijgen een vrolijk jasje. Na de Ridderspoortunnel in de Merenwijk is dit de tweede plek in Leiden waar een grauwe fietstunnel wordt omgetoverd tot een lichte, kleurrijke route.

Door Janneke Dijke - 13-9-2016, 14:54 (Update 13-9-2016, 15:35)

De gemeente Leiden wil hiermee de aandacht vestigen op de fietsroutes die je de stad uit voeren. In de tunnel krijg je alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten als je doorfietst. Bijkomend voordeel is dat fietsers zich in een mooie tunnel veiliger voelen dan in een anonieme.

Op de muren van de tunneltjes onder de Churchillaan en de Haagweg komt een combinatie van digitale collages en muurschilderingen. De collages zijn gemaakt door Barbara van Druten en Niki Koutouras van ARTvertisements. Zij bedachten samen met Renée Korbee van Artvision het idee om fotocollages en schilderingen op elkaar aan te laten sluiten. De muurschilderingen worden gemaakt door Judith van der Meer.

Na de tunneltjes in de Merenwijk en de Churchilllaan komt ook de Plesmantunnel nog aan de beurt. Daar worden de muren beplakt met beelden die je aantreft als je naar het strand fietst. Twee andere Leidse tunnels hebben een heel andere versiering. De Pesthuistunnel en die in de Damlaan zijn sinds eind vorig jaar legale graffityplekken.